A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye’yi ilgilendiren dünya gündemi masaya yatırıldı. Programda; Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürüyor... Karadeniz’de tansiyon düşüyor mu? Rusya’dan tatbikat mı, savaş sinyali mi? İsveç’ten YPG/PKK’ya destek mesajı geldi. Peki, İsveç'in PKK'yla iş birliğinin arka planı ne? Avrupa’da terör örgütü PKK’ya destek veren siyasi partiler hangileri? Biden yönetimi ne planlıyor? F-35 projesine olacak? ABD sözde “Ermeni soykırımı” tasarısını kabul edecek mi? konu ve soruları irdelendi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Güvenlik ve Savunma Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Memleket Meselesi’nde bu kritik konuları yorumladı. İşte 22 Nisan 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamı…

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