09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varır? İtalya Başbakanı Mario Draghi'den Başkan Erdoğan’a hadsiz sözler

Memleket Meselesi | Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varır? İtalya Başbakanı Mario Draghi'den Başkan Erdoğan’a hadsiz sözler - 08.04.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2021 00:45
Güncelleme:09.04.2021 00:46
Haktan Uysal’ın sunumuyla A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 08.04.2021 tarihli yayınında Ukrayna-Rusya gerilimi ve ABD, Avrupa ve NATO’nun bu krize verdiği tepkiler ele alındı. Bu konu ele alınırken ABD’den Ukrayna krizine müdahale mesajı geldi. Öte yandan programda Başkan Erdoğan'a ''diktatör'' diyerek küstahlığını gözler önüne seren İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin hadisiz sözleri ve olayın perde arkası yorumlandı. İşte Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Gazeteci - Yazar Güngör Yavuzaslan, Prof. Dr. İlyas Topsakal, Doç. Dr. Deniz Tansi, Askeri Stratejist Abdullah Ağar, Dr. Özgür Tör ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’ın değerlendirmeleri…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memleket Meselesi | Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varır?
Memleket Meselesi | Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varır?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | Darbe imalı bildiriye kimler destek çıktı?
Memleket Meselesi | Darbe imalı bildiriye kimler destek çıktı?
Memleket Meselesi | NATO - Rusya savaşı mı?
Memleket Meselesi | NATO - Rusya savaşı mı?
Memleket Meselesi | Millet İttifakı kimin projesi?
Memleket Meselesi | Millet İttifakı kimin projesi?
Memleket Meselesi I Dink cinayetinin faili: FETÖ
Memleket Meselesi I Dink cinayetinin faili: FETÖ
Memleket Meselesi | Kabine Toplantısı’nda çıkan yeni kısılama kararları
Memleket Meselesi | Kabine Toplantısı’nda çıkan yeni kısılama kararları
Memleket Meselesi | Erdoğan'ın 1994 yılındaki o hayali...
Memleket Meselesi | Erdoğan'ın 1994 yılındaki o hayali...
Memleket Meselesi | ABD'nin YPG/PKK planı ne?
Memleket Meselesi | ABD'nin YPG/PKK planı ne?
Memleket Meselesi | AK Parti'nin 'A Takımı' ne mesaj veriyor?
Memleket Meselesi | AK Parti'nin 'A Takımı' ne mesaj veriyor?
Memleket Meselesi | Döviz saldırısını kim organize etti?
Memleket Meselesi | Döviz saldırısını kim organize etti?
Daha Fazla Video Göster