Haktan Uysal’ın sunumuyla A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 08.04.2021 tarihli yayınında Ukrayna-Rusya gerilimi ve ABD, Avrupa ve NATO’nun bu krize verdiği tepkiler ele alındı. Bu konu ele alınırken ABD’den Ukrayna krizine müdahale mesajı geldi. Öte yandan programda Başkan Erdoğan'a ''diktatör'' diyerek küstahlığını gözler önüne seren İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin hadisiz sözleri ve olayın perde arkası yorumlandı. İşte Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Gazeteci - Yazar Güngör Yavuzaslan, Prof. Dr. İlyas Topsakal, Doç. Dr. Deniz Tansi, Askeri Stratejist Abdullah Ağar, Dr. Özgür Tör ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’ın değerlendirmeleri…

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