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Memleket Meselesi | PKK’nın Suriye sorumlusu “Sofi Nurettin”in MİT ve TSK tarafından öldürülmesi ve operasyonun perde arkası - 17.05.2021

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Giriş: 18.05.2021 01:06
Güncelleme:18.05.2021 01:07
Memleket Meselesi’nin 17 Mayıs 2021 tarihli yayında PKK’nın Suriye sorumlusu “Sofi Nurettin”in MİT ve TSK tarafından öldürülmesi ve operasyonun perde arkası tüm detaylarıyla A Haber'de ele alındı. Öte yandan gündeme bomba gibi düşen CHP-HDP arasında "bakanlık pazarlığı" konusu masaya yatırıldı. AK Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Hüseyin Alptekin, Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner, Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel bu önemli haberleri değerlendirdiler. Ayrıca Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı yaptığı açıklama ve normalleşme adımları hakkında Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk önemli yorumlarda bulundular. İşte programın tamamı…
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