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Memleket Meselesi - Muhalefet masasının vaatleri neler?

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Giriş: 22.06.2022 01:50
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 6+1'li masanın erken seçim açıklamalarının amacı ne? CHP'de genel başkanlık savaşı mı başladı? Muhalefet masasının vaatleri neler? SİHA'lardan kim neden rahatsız? Yalan haberler nasıl dolaşıma sokuluyor? soruları masaya yatırıldı. şte 22 Haziran 2022 tarihli programın tamamı…
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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