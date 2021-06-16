Memleket Meselesi | Karabağ'a giden ilk Türk Lider: Erdoğan

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'nın önemi... Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin perde arkası ve Şuşa Beyannamesi'nin ayrıntıları konuşuldu. 15 Haziran 2021 tarihli programın tekrarını sayfamız üzerinden tek parça kesintisiz bir şekilde yeniden izleyebilirsiniz.