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Memleket Meselesi | İyi Parti'den CHP'ye misilleme

A Haber
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Giriş: 09.07.2021 01:39
Güncelleme:09.07.2021 01:44
Orhan Sali'nin sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında bu hafta CHP ve İYİ Parti arasında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday kim olacak çekişmesi konuşuldu. CHP'li vekil Bülent Kuşoğlu'nun adayımız Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasına karşı yanıt İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten geldi. Öztürk, "adayımız Meral Akşener'dir nokta" ifadelerini kullandı. Peki Millet İttifakı'ndaki bu aday tartışması nereye varacak? CHP'nin son seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye uygulanan sansürle ne hedeflendi? CHP'nin mutfağında neler yaşanıyor? Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal çıkışıyla ne hedefleniyor? CHP ve HDP'yi 'ekleme projesi' mi? Tüm bu sorular 8 Temmuz 2021 Perşembe akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında yanıt buldu.

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