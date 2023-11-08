08 Kasım 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi - İsrail ne zaman nasıl duracak?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 7 Kasım 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İsrail’i Gazze derinliklerinde ne bekliyor? İsrail Gazze’ye saplandı mı? Şehir savaşında çatışmanın boyutu ne? İsrail ne zaman nasıl duracak?” sorularına yanıt arandı.