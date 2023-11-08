08 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi - İsrail ne zaman nasıl duracak?

Memleket Meselesi - İsrail ne zaman nasıl duracak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2023 03:31
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 7 Kasım 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İsrail’i Gazze derinliklerinde ne bekliyor? İsrail Gazze’ye saplandı mı? Şehir savaşında çatışmanın boyutu ne? İsrail ne zaman nasıl duracak?” sorularına yanıt arandı.
İsrail ne zaman nasıl duracak?
İsrail ne zaman nasıl duracak?
İsrail’in Gazze planı ‘kıskaç harekatı’ mı?
İsrail’in Gazze planı ‘kıskaç harekatı’ mı?
İsrail ABD askerlerini mi bekliyor?
İsrail ABD askerlerini mi bekliyor?
İsrail – Hamas çatışmalarında 5. gece
İsrail – Hamas çatışmalarında 5. gece
ABD Gazze’yi vurmaya mı hazırlanıyor?
ABD Gazze’yi vurmaya mı hazırlanıyor?
İsrail-Gazze hattında bu gece ne olacak?
İsrail-Gazze hattında bu gece ne olacak?
Elon Musk Türkiye’ye ne kadar yatırım yapacak?
Elon Musk Türkiye’ye ne kadar yatırım yapacak?
Memleket Meselesi – Pahalılıkla mücadele
Memleket Meselesi – Pahalılıkla mücadele
Emekli maaşında nasıl bir düzenleme olacak?
Emekli maaşında nasıl bir düzenleme olacak?
Memleket Meselesi - 3’üncü Karabağ Savaşı mı?
Memleket Meselesi - 3'üncü Karabağ Savaşı mı?
Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı şansı var mı?
"Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı şansı var mı?"
Kılıçdaroğlu siyaseti bırakıyor mu?
Kılıçdaroğlu siyaseti bırakıyor mu?
Daha Fazla Video Göster