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Memleket Meselesi I Dink cinayetinin faili: FETÖ - 30.03.2021

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Giriş: 31.03.2021 00:04
Güncelleme:31.03.2021 00:04
Memleket Meselesi’nin 30 Mart 2021 tarihli yayınında kritik konular ele alındı. Programda; 1994 öncesi İstanbul, 2004'te Deniz Baykal'ın çarpıcı tespiti, Dünden bugüne terör siyaset ilişkisi, PKK'nın sivil katliamları, Dink cinayetinin faili: FETÖ, Türkiye'nin IMF yılları başlıkları işlendi. Geniş yelpazeden gündemin nabzını tutan Memleket Meselesi’nde Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İlyas Topsakal, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç çarpıcı yorumlarda bulundular. İşte Memleket Meselesi programının tamamı…
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Memleket Meselesi
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