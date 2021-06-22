22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | HDP’ye kapatma davası | CHP’li belediyelerin suya zam karnesi

Memleket Meselesi | HDP’ye kapatma davası | CHP’li belediyelerin suya zam karnesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 00:28
Memleket Meselesi’nin 21 Haziran 2021 tarihli yayınında 1 Temmuz’da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları kararı, HDP’ye kapatma davası ve AYM’nin kararı, CHP’li belediyelerdeki israflar, CHP’li belediyelerin suya zam karnesi masaya yatırıldı. Programda; Salgın Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, AK Parti Bilecik Milletvekili Avukat Selim Yağcı, Gazeteci Metin Özkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk önemli yorumlarda bulundular. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.

Memleket Meselesi'nin 21 Haziran 2021 tarihli yayınında 1 Temmuz'da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları kararı, HDP'ye kapatma davası ve AYM'nin kararı, CHP'li belediyelerdeki israflar, CHP'li belediyelerin suya zam karnesi masaya yatırıldı.

Programda; Salgın Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, AK Parti Bilecik Milletvekili Avukat Selim Yağcı, Gazeteci Metin Özkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk önemli yorumlarda bulundular.

Memleket Meselesi'nin tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP’ye kapatma davası...
HDP’ye kapatma davası...
Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu'ndan 'helal oy' çıkışı
Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu'ndan 'helal oy' çıkışı
Memleket Meselesi - Türkiye'yi karıştırın talimatı nereden?
Memleket Meselesi - "Türkiye'yi karıştırın" talimatı nereden?
Memleket Meselesi | Saadet Partisi'nde kim neden sessiz?
Memleket Meselesi | Saadet Partisi'nde kim neden sessiz?
Memleket Meselesi | Karabağ'a giden ilk Türk Lider: Erdoğan
Memleket Meselesi | Karabağ'a giden ilk Türk Lider: Erdoğan
Memleket Meselesi - NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden ne konuştu?
Memleket Meselesi - NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden ne konuştu?
Abdullah Gül’ün eski danışmanından zehir zemberek açıklamalar
Abdullah Gül’ün eski danışmanından zehir zemberek açıklamalar
AYM 'HDP kapatılsın' der mi?
AYM 'HDP kapatılsın' der mi?
Memleket Meselesi - Muhalefet neden suç örgütlerinin sözcülüğünü yapıyor?
Memleket Meselesi - Muhalefet neden suç örgütlerinin sözcülüğünü yapıyor?
Memleket Meselesi | AK Parti'ye kumpas nasıl bozuldu?
Memleket Meselesi | AK Parti'ye kumpas nasıl bozuldu?
Memleket Meselesi - HDP'ye yeniden kapatma davası
Memleket Meselesi - HDP'ye yeniden kapatma davası
Yeni doğal gaz keşfinin değeri ne?
Yeni doğal gaz keşfinin değeri ne?
Daha Fazla Video Göster