Memleket Meselesi - HDP'ye bakanlık sözü hangi planın parçası?

Memleket Meselesi, 25 Mayıs 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda; Siyaseti dizayn planında aktörler kim? Kılıçdaroğlu aday olacak mı? 2023'e doğru muhalefetin hesabı ne? İBB Başkanına "parkımızı vermiyoruz" tepkisi, İftiralar Türkiye'yi hedef alıyor, HDP'ye bakanlık sözü konuları ele alındı. Önemli başlıkları; AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İlyas Topsakal, Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, İletişim Uzmanı Ali Saydam, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…