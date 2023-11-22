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Memleket Meselesi – Hamas-İsrail arasında rehine takası nasıl olacak?

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Giriş: 22.11.2023 00:18
Güncelleme:22.11.2023 00:38
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 21 Kasım 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İsrail Hamas’ın şartlarını kabul edecek mi, takas nasıl olacak? İsrail’den geri adım mı taktik mi? İsrail’in ateşkes planı ne? İsrail ‘nükleer’ ile kimi tehdit ediyor? Hangi ülkeler yok edilmek isteniyor? Savaş baronları gözünü nereye dikti? Dünyada hangi ülkenin sınırları değişecek? Güney Kıbrıs İsrail’e yeni destek üssü mü?” sorularına yanıt arandı.
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