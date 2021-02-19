A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 18.02.2021 tarihli yayında Gara harekâtı ve sonrasında yaşananlara dair ayrıntılar masaya yatırıldı. Peki, Gara harekâtı nasıl gerçekleşti? Siyaset Bilimci Onur Erim, Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran Gara operasyonu hakkında önemli yorumlarda bulundular. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…

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