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Memleket Meselesi | Eş zamanlı provokasyonların amacı ne? Meral Akşener'in Rize ziyaretinin perde arkasında ne var? - 24.05.2021

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Giriş: 25.05.2021 00:18
Güncelleme:25.05.2021 00:42
Memleket Meselesi, 24 Mayıs 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda; eş zamanlı provokasyonların amacı ne?, Muhalefette "ittifak" bilmecesi!, "Rize" provokasyonunu kim, nasıl planladı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinin perde arkasında ne var? konuları ele alındı. Önemli başlıkları; AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

Memleket Meselesi, 24 Mayıs 2021 tarihli yayınıyla A Haber'de ekranlara geldi.

Programda; eş zamanlı provokasyonların amacı ne?, Muhalefette "ittifak" bilmecesi!, "Rize" provokasyonunu kim, nasıl planladı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinin perde arkasında ne var? konuları ele alındı.

Önemli başlıkları; AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner yorumladı.

Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…

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