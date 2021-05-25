Memleket Meselesi, 24 Mayıs 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda; eş zamanlı provokasyonların amacı ne?, Muhalefette "ittifak" bilmecesi!, "Rize" provokasyonunu kim, nasıl planladı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinin perde arkasında ne var? konuları ele alındı. Önemli başlıkları; AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

Memleket Meselesi, 24 Mayıs 2021 tarihli yayınıyla A Haber'de ekranlara geldi.

Programda; eş zamanlı provokasyonların amacı ne?, Muhalefette "ittifak" bilmecesi!, "Rize" provokasyonunu kim, nasıl planladı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinin perde arkasında ne var? konuları ele alındı.

Önemli başlıkları; AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner yorumladı.

Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…