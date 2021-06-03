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Memleket Meselesi - Erken seçim neden gündemde? - 02.06.2021

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Giriş: 03.06.2021 01:05
Güncelleme:03.06.2021 01:15
Memleket Meselesi, 2 Haziran 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda  Dubai - Kandil - Pensilvanya koalisyonu,  Çeteler üzerinden dizayn planı, Video operasyonlarının siyasi ayağı kim? İkinci Babacan vakası, Erken seçim neden gündemde? konuları ele alındı. Önemli başlıkları; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Akademisyen  Prof.Dr. Selami Kuran, Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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