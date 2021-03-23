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Memleket Meselesi | Döviz saldırısını kim nasıl organize etti? - 23.03.2021

A Haber
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Giriş: 23.03.2021 23:11
Güncelleme:23.03.2021 23:37
Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında bu akşam İyi Parti HDP'nin kapatılmasına nasıl bakıyor? Muhalefetin 'HDP' tutumu nasıl? Orhan Pamuk'un Ayasofya Camii ile ilgili tepki çeken sözleri ne anlama geliyor? AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı 2023 manifestosunun detayları neler? Döviz kuru saldırısını kim nasıl organize etti? Tüm bu sorulara uzman isimler yanıt verdi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Siyaset Bilimci Onur Erim, Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve eski bakanlardan Bülent Akarcalı'nın konuk olduğu 23 Mart 2021 Salı günü canlı yayınla ekrana gelen programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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