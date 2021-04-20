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Memleket Meselesi | CHP'nin "128 milyar dolar" iftirasının perde arkası - 19.04.2021

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Giriş: 20.04.2021 00:04
Güncelleme:20.04.2021 00:18
A Haber’de hafta içi her akşam ekranlara gelen Memleket Meselesi Gökhan Kurt’un sunumuyla gerçekleşti. Programda CHP'nin ortaya attığı "128 milyar dolar" iftirasının perde arkası masaya yatırıldı. Programın son bölümünde sıcak bir haber ajanslara bomba gibi düştü. Rusya Suriye’de muhalifleri vurdu. Reuters haber ajansına göre, Suriye’deki saldırıda muhalif gruplardan 200’e yakın kişi öldürüldü. Tüm bu gelişmeleri Gazeteci-Yazar Metin Özkan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi / Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner değerlendirdi. 19 Nisan 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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