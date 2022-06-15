15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | CHP’de iç karışıklık ve Canan Kaftancıoğlu çıkmazı

Memleket Meselesi | CHP’de iç karışıklık ve Canan Kaftancıoğlu çıkmazı - 14.06.2022

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2022 00:19
Güncelleme:15.06.2022 00:39
Türkiye ve dünya gündemine ilişkin konuların ele alındığı A Haber’in sevilen programı Memleket Meselesi’ne bu hafta Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Avukat Mustafa Kemal Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç yorumcu olarak katıldı. Programda; CHP’de yaşanan iç karışıklık ve Canan Kaftancıoğlu çıkmazı, HDP ve 6’lı masa arasında yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim masaya yatırıldı. İşte 14 Haziran 2022 tarihli Memleket Meselesi’nin tamamı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memleket Meselesi | Ege’de Yunan ile gerilim
Memleket Meselesi | Ege'de Yunan ile gerilim
Memleket Meselesi | Sevigen’den Kılıçdaroğlu’na eleştiri
Memleket Meselesi | Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri
Canan Barlas ile Gündem | Kılıçdaroğlu’nun iddiaları ve gerçekler
Canan Barlas ile Gündem | Kılıçdaroğlu’nun iddiaları ve gerçekler
Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu ve 2023 planı
Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu ve 2023 planı
Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Erdoğan’a iftira girişimi
Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a iftira girişimi
Memleket Meselesi | Atatürk’ün ismi neden ve nasıl istismar ediliyor?
Memleket Meselesi | Atatürk’ün ismi neden ve nasıl istismar ediliyor?
Memleket Meselesi | Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesi
Memleket Meselesi | Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesi
Memleket Meselesi | Türkiye’nin sığınmacı meselesi
Memleket Meselesi | Türkiye'nin sığınmacı meselesi
Memleket Meselesi | Türkiye’nin göç ve göçmen meselesi
Memleket Meselesi | Türkiye’nin göç ve göçmen meselesi
Memleket Meselesi | Türkiye’nin Suriye politikası ne olacak?
Memleket Meselesi | Türkiye’nin Suriye politikası ne olacak?
Memleket Meselesi - Soros Türkiye özelinde neyi amaçlıyor?
Memleket Meselesi - Soros Türkiye özelinde neyi amaçlıyor?
Memleket Meselesi - Gezi kararı sonrası ne olur?
Memleket Meselesi - Gezi kararı sonrası ne olur?
Daha Fazla Video Göster