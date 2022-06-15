Türkiye ve dünya gündemine ilişkin konuların ele alındığı A Haber’in sevilen programı Memleket Meselesi’ne bu hafta Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Avukat Mustafa Kemal Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç yorumcu olarak katıldı. Programda; CHP’de yaşanan iç karışıklık ve Canan Kaftancıoğlu çıkmazı, HDP ve 6’lı masa arasında yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim masaya yatırıldı. İşte 14 Haziran 2022 tarihli Memleket Meselesi’nin tamamı…

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