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Memleket Meselesi | CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu

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Giriş: 02.06.2022 23:52
Güncelleme:03.06.2022 00:09
CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında gündemi meşgul eden konular ile ilgili yorumlarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu 10 zor sorusu ve yansımaları hakkında konuşan Sevigen, “Bizim dönemimizde Sayın Erdoğan'ın böyle bir soru sormasına gerek kalmazdı.” dedi. Kılıçdaroğlu’nu ağır topa tutan Sevigen, “Ne zaman meydana çıkacağız da Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız. Yeter artık! CHP'liler bu yönetime (CHP'ye) ne zaman başkaldıracaklar? Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül muhalefet yaptı partiden attılar. İsyanım arkadaşlarım içindir.” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakaretleri ve 'kaçacak' suçlamasına da yüklenen Sevigen, "Çok ayıp. Ne kadar üzücüdür. ABD Başkanı (Biden) 'Biz Tayyip Bey'i indireceğiz' diyor. Kılıçdaroğlu 'kaçacak' diyor. Burada en nefret ettiğim şey ise aile ile uğraşmaktır. Üretecek bir şeyiniz olmadığı zaman bunu yaparsınız. Kemal Bey'in hikayesi yok. Hikâye yoksa hakarete başlarsınız. CHP ittifaktaki diğer partilere neden muhtaç? Soruyorum" ifadelerine yer verdi.
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