Memleket Meselesi | Çarşı-pazarda neler oluyor?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 26 Eylül 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Çarşı-pazarda neler oluyor?” “Pahalılıkla mücadele hangi aşamada, enflasyon nasıl düşecek?”, “Kim haklı? Kiracı mı ev sahibi mi?”, “Hem ev sahibini hem de kiracıyı koruyacak nasıl adımlar atılacak?”, “Hangi çalışmalar yapılıyor hangi zam formülleri masada?” sorularına yanıt arandı.