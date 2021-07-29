Memleket Meselesi - Başkan Erdoğan'a suikast nasıl planlandı?

Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programının bu haftaki konukları Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, AK Parti Milletvekili Avukat Abdullah Güler ve Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca'ydı. Programın ilk bölümünde FETÖ'cülerin haberleşme ağı ByLock'un lisans sahibi David Keynes neden teslim oldu? Keyes, neden itirafçı oldu, ifadesinde neler söyledi? FETÖ'yü kim cesaretlendiriyor? İYİ Parti'de yaşanan FETÖ tartışmaları nereye evriliyor? 15 Temmuz gecesi Marmaris'te neler yaşandı? Başkan Erdoğan'a suikast nasıl planlandı? FETÖ'cü hainlerin planı neydi? sorularına yanıt aranırken ikin bölümde ise Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partililere 'bana itaat sözü verdiniz, itaat edin yoksa kaybedeceğiz' açıklamalarının perde arkası konuşuldu. 28 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yayınlanan programın tamamını sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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