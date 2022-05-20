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Memleket Meselesi | Atatürk’ün ismi darbelerle ve vesayete zemin hazırlamak için nasıl kullanıldı?
A Haber'in sevilen programı Memleket Meselesi'nde gündemde yer edinen konular ele alındı. Programda; Atatürk’ün ismi darbelerle ve vesayete zemin hazırlamak için nasıl kullanıldı? Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi neden ve nasıl istismar ediliyor? Muhalefet Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi tartışması ile neyi hedefliyor? Kadıköy Belediyesi’ne gerçekleşen rüşvet operasyonu ve perde arkasında neler yaşandı? sorunlarına yanıt arandı ve canlı yayına katılan yorumcular önemli tespitlerde bulundular. 19 Mayıs 2022 tarihli Memleket Meselesi'nin tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.