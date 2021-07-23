Memleket Meselesi | ABD'nin sözde 'demokrasi' projesi

Banu El'in sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programının bu haftaki konukları Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ve AK Parti Milletvekili Avukat Selim Yağcı'ydı. ABD'nin sözde 'demokrasi' projesinin perde arkasında kim ya da kimler var? Türkiye'ye operasyon ekibinin finansörü PKK lobisi mi? Millet İttifakı'nda neler oluyor? CHP-HDP ile HDP-İyi Parti genel merkezlerinde kapalı kapılar arkasında neler konuşuluyor? Tüm bu sorulara 22 Temmuz 2021 tarihli programda yanıt arandı. Memleket Meselesi programını yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.