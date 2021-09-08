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Memleket Meselesi - 19 Eylül'deki kongrede CHP'yi neler bekliyor?

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Giriş: 08.09.2021 01:56
Güncelleme:08.09.2021 01:57
Haktan Uysal'ın sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında gündemin öne çıkan konuları ele alındı. Programda, CHP-Barzani görüşmesinin arka planında ne var? Millet İttifakı'nın adayı kim? 19 Eylül'deki kongrede CHP'yi neler bekliyor? Afganistan'da yeni hükümet açıklandı peki Taliban yönetimine giren ülkede süreç nasıl devam edecek? Mısır ile ilişkilerde yeni dönemin şifreleri neler? Gine'de yaşanan askeri darbenin perde arkasında kim ya da kimler var? Fransa terörü nasıl finanse etti? soruları yanıt buldu. 7 Eylül 2021 - Salı günü yayınlanan programın tekrarını sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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