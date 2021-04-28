A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye’yi ilgilendiren dünya gündemine dair önemli konular masaya yatırıldı. Programda; Ermeni Cemaatleri 1915 iddiaları, Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşının adı ne olacak? Biden'ın skandal paylaşımı, Eski CHP milli konularda nasıldı? Doğu Anadolu'da Ermeni mezalimi, konu ve soruları irdelendi. Kerim Ulak moderatörlüğündeki Memleket Meselesi’nde Sanatçı Orhan Gencebay, Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, Eski Bakan Bülent Akarcalı, Aktivist Arpine Çizmeciyan, Gayrimenkul Danışmanı Aras Krisep, İletişim Danışmanı Serli Seta Nişanyan değerlendirmelerde bulundu. İşte 27 Nisan 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamı…