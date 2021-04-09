10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi

Memleket Meselesi - 09.04.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2021 23:12
Güncelleme:09.04.2021 23:24
Haktan Uysal’ın sunumuyla A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 09.04.2021 tarihli yayınında "Demokrasiye infaz: 27 Mayıs 1960, 60 darbesine giden süreçte neler yaşandı? Demokrasiye infaz, Talat Aydemir'in başarısız darbe girişimleri, 5 Nisan kararları, Defne Joy Foster'ın ölümünün 10.yılı, Necmettin Erbakan'ın vefatı, Artvin Hop'da çirkin saldırı, 2011'de neler yaşandı? Abdurrahim Karakoç'a rahmetle, İyi ki doğdun Süleyman Seba konuları yorumlandı. 09 Nisan 2021 Salı günü canlı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde yeniden izleyebilirsiniz..
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varır?
Memleket Meselesi | Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varır?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | Darbe imalı bildiriye kimler destek çıktı?
Memleket Meselesi | Darbe imalı bildiriye kimler destek çıktı?
Memleket Meselesi | NATO - Rusya savaşı mı?
Memleket Meselesi | NATO - Rusya savaşı mı?
Memleket Meselesi | Millet İttifakı kimin projesi?
Memleket Meselesi | Millet İttifakı kimin projesi?
Memleket Meselesi I Dink cinayetinin faili: FETÖ
Memleket Meselesi I Dink cinayetinin faili: FETÖ
Memleket Meselesi | Kabine Toplantısı’nda çıkan yeni kısılama kararları
Memleket Meselesi | Kabine Toplantısı’nda çıkan yeni kısılama kararları
Memleket Meselesi | Erdoğan'ın 1994 yılındaki o hayali...
Memleket Meselesi | Erdoğan'ın 1994 yılındaki o hayali...
Memleket Meselesi | ABD'nin YPG/PKK planı ne?
Memleket Meselesi | ABD'nin YPG/PKK planı ne?
Memleket Meselesi | AK Parti'nin 'A Takımı' ne mesaj veriyor?
Memleket Meselesi | AK Parti'nin 'A Takımı' ne mesaj veriyor?
Daha Fazla Video Göster