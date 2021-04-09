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Memleket Meselesi - 09.04.2021
Haktan Uysal’ın sunumuyla A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 09.04.2021 tarihli yayınında "Demokrasiye infaz: 27 Mayıs 1960, 60 darbesine giden süreçte neler yaşandı? Demokrasiye infaz, Talat Aydemir'in başarısız darbe girişimleri, 5 Nisan kararları, Defne Joy Foster'ın ölümünün 10.yılı, Necmettin Erbakan'ın vefatı, Artvin Hop'da çirkin saldırı, 2011'de neler yaşandı? Abdurrahim Karakoç'a rahmetle, İyi ki doğdun Süleyman Seba konuları yorumlandı. 09 Nisan 2021 Salı günü canlı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde yeniden izleyebilirsiniz..