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Memleket Meselesi - 23.02.2021

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Giriş: 24.02.2021 01:07
Güncelleme:24.02.2021 01:08
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında bu akşam (23 Şubat 2021) Teslim olan PKK'lı terörist konuştu,Yine Ege, yine Yunan provokasyonu, PKK'nın güvendiği dağlara bomba yağdı,  HDP terörle arasına mesafe koyabilecek mi? Millet İttifakı'nda "Fezleke çatlağı" mı?  soruları ve konuları masaya yatırıldı. Programda Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Bülent Yavuz, Gürsel Tokmakoğlu, Prof.Dr İlyas Topsakal, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve SETA Ekonomi Direktörü Nurullah Gür yukarıdaki konular hakkında fikirlerini beyan etti. İşte "Memleket Meselesi" programının tamamı... ​
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | Toplumsal Hafıza
Memleket Meselesi | Toplumsal Hafıza
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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