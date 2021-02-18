A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında bu akşam (17 Şubat 2021) Muhalefetin çelişkili terör tutumu, Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki, Terörü kimler cesaretlendiriyor? PKK'nın Gara yalanına kim sarıldı? ABD şartlı kınamadan nasıl geri adım attı? konuları ve soruları masaya yatırıldı. Programda MHP Genel Başkan Yard. Mevlüt Karakaya, Stratejist Yusuf Alabarda, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, İstanbul Üni. Rektör Yardımcısı İlyas Topsakal, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu yukarıdaki konular hakkında fikirlerini beyan etti. İşte "Memleket Meselesi" programının tamamı... ​