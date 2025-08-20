A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 19 Ağustos tarihli yayınında "Memur-Memur emeklisi maaşı için kritik dönemeç, 6.5 milyon memur-memur emeklisini ne bekliyor?, Önümüzdeki 4 ay ne olacak, beklenti ne?, Kiev'e sömürge anlaşması mı dayatılacak?, Zelenski'den Trump'a 1 dakikada 8 teşekkür, Putin-Zelenski zirvesi Türkiye'de olur mu?, Küresel bilek güreşi madenler için mi? Ukrayna'da yerin üstünü Rusya, altını ABD mi aldı?, Enerjide keşiflerin yolu nasıl açıldı?, KAAN Mısır-İspanya-BAE'nin radarında" sorularına yanıt arandı.