A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 11 Şubat tarihli yayınında "İstanbul'da kar alarmı, Okullar tatil! Kar yağışı nerede sürüyor?, İstanbullu merak ediyor: Yarın kar var mı?, Trump Ürdün Kralı'nı neyle tehdit etti?, Gazze'ye 'Kıyamet Savaşı' hazırlığı mı?, İsrail Kabinesi acil toplanıyor, İsrail-ABD Gazze'ye saldırıya hazırlanıyor, Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kurdular?, 3'lü masada birbirlerini mi yediler?, Özel-İmamoğlu Yavaş'ı ikna edebildi mi?" başlıkları ele alındı.