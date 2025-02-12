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Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kurdular?

Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kurdular?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 01:24
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 11 Şubat tarihli yayınında "İstanbul'da kar alarmı, Okullar tatil! Kar yağışı nerede sürüyor?, İstanbullu merak ediyor: Yarın kar var mı?, Trump Ürdün Kralı'nı neyle tehdit etti?, Gazze'ye 'Kıyamet Savaşı' hazırlığı mı?, İsrail Kabinesi acil toplanıyor, İsrail-ABD Gazze'ye saldırıya hazırlanıyor, Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kurdular?, 3'lü masada birbirlerini mi yediler?, Özel-İmamoğlu Yavaş'ı ikna edebildi mi?" başlıkları ele alındı.
Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kurdular?
Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kurdular?
Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kurdular?
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