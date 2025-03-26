A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 25 Mart tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "MASAK yolsuzlukları nasıl ortaya döktü?, CHP neden kutuplaşma peşinde?, Sokağa çağrının sorumluluğunu kim alacak? CHP'nin amacı ekonomik darbe mi? CHP maddi mabevi değerlere neden saldırdı?, Ankara'nın kalbinde şuan neler oluyor?, Sokak tansiyonu artırma planı mı var?, CHP'nin kronik taktiği: Batı'ya şikayet, Özel ABD medyasına bağlandı, 'NATO' dedi" soruları cevap buldu.