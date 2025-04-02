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CHP toplumsal çöküş mü planlıyor?

CHP toplumsal çöküş mü planlıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 03:42
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 1 Nisan tarihli yayınında "Çelik: Özel 'Dış vesayet' çağrısı yapıyor, Esnaf CHP'nin boykot hamlesine ne diyor? Millet CHP'yi boykot edecek mi? CHP toplumsal çöküş mü planlıyor?, Yolsuzluğu kaos boykotla perdeleme çabası, CHP'den 'ekonomiyi durdurma' çağrısı, Cevdet Yılmaz: Ekonomi yönetimi koordinasyon içinde, Bakan Kacır: CHP üretim düşmanlığı yapıyor" başlıklara yanıt arandı.
CHP toplumsal çöküş mü planlıyor?
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