A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 14 Mayıs 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? Operasyon bilgileri FETÖ’ye nasıl sızdı? Kilit isim nasıl firar etti? Fetövari yapılar harekete mi geçti? Yeni 17-25 aralık hazırlığı mı? Kripto FETÖ’cülerin hain planı devrede mi? Karanlık tezgah ne şekilde çökertildi? Kumpas soruşturması hangi aşamada? Yunan adaları ABD işgali altında mı? Adalardaki ABD cephaneliği ne olacak? Ege’de tansiyonu hangi hamleler düşürecek? Ege’de barış mı yeni gerilim mi? Türkiye Yunanistan arasında 1 yılda ne değişti?” sorularına yanıt arandı.

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