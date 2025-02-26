A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 25 Şubat 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Avrupa'nın güvenliği Türkiyesiz mümkün mü?, Ambargo uygulayanlar Türk silahları alıyor, Savunma küresel alanda nasıl yükseldi?, Hava sahasında hakimiyet nasıl sağlandı?, KAAN'a yerli füzeler geliyor, 5'nci nesil hayalet uçaklarını önemi ne?, Altın fiyatları neden tepetaklak oldu? Altında yeni seviye ne oldu? ve Küresel piyasaları ne bekliyor?" sorularına yanıt arandı.