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Gündem Özel | Tevfik Göksu ile Savcı Sayan A Haber'e konuk oldu

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Giriş: 26.03.2022 01:03
A Haber’de Haktan Uysal’ın sunumuyla ekranlara gelen Gündem Özel’e İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan konuk oldu. Programda, İstanbul ve Ağrı’daki belediyecilik faaliyetleri, yerel yönetimlerin dünü bugünü ele alındı. 25 Mart 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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