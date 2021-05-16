A Haber yine tarihi bir yayına imzasını attı ve kahraman Mehmetçiğin destanlar yazdığı Namaz Dağı üs bölgesinden canlı yayınla bölgede yaşananlara tanıklık etti. Programa türküleriyle eşlik eden usta sanatçı Esat Kabaklı, askerlere moral verdi. A Haber'e konuşan Tuğgeneral Tekin Aktemur, “Teröristler devletin sıcak kollarına teslim olsunlar, Türk devleti büyüktür” çağrısında bulundu. İşte A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak’ın sunumuyla 15 Mayıs 2021’de ekranlara gelen “Gündem Özel” programının tamamı…

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