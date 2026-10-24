Hollanda’nın kalbi Zaandam’da Türk imzası: Tarihi yel değirmenlerinden başarı hikâyelerine

A Haber’in “Dünya Şehirleri” programı, Hollanda’nın tarihi ve sanayi mirasıyla öne çıkan Zaandam kentini mercek altına aldı. Fatih Özyar’ın aktardığı özel haberde, 600’den fazla yel değirmeniyle anılan Zaanse Schans’tan ikonik Lego görünümlü otel ve Sultan Ahmet Camii’ne, Türk esnafının başarı hikâyelerinden milli futbolcu Oğuzhan Özyakup’un gençlere armağan ettiği futbol sahasına kadar kentin öne çıkan noktaları ekranlara taşındı.