Almanya'nın saklı masal şehri Rothenburg: Asırlık evleri, Cadı Kulesi ve Türkiye Sokağı ile büyülüyor

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Rotenburg an der Fulda kenti, asırlık ahşap iskeletli evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Şehrin tarihinden Türkiye izlerine uzanan bu yolculukta Rotenburg'un renkli yüzünü keşfeden Fatih Yılmaz, 617 metre uzunluğundaki Highwalk Köprüsü'nden 450 yıllık Saray Parkı'na, Orta Çağ'dan kalma Cadı Kulesi'nden "Die Türkei" olarak anılan Türkiye Sokağı'na kadar şehrin tüm dikkat çeken noktalarını ekranlara taşıdı.