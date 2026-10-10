Avrupa’nın kalbinde küçük ülke büyük zenginlik! İşte tüm yönleriyle Lüksemburg

Avrupa Birliği’nin en küçük ikinci ülkesi Lüksemburg; yüksek yaşam standardı, ücretsiz toplu taşıması, çok kültürlü nüfusu ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. A Haber’in Dünya Şehirleri programı kapsamında ülkeye giden muhabir Fatih Yılmaz, başkentten masalsı Grund Mahallesi’ne, Türk restoranlarından Schengen Anlaşması’nın imzalandığı tarihi kasabaya kadar Lüksemburg’un öne çıkan noktalarını yerinde inceledi. Avrupa’nın önemli finans merkezlerinden biri olan ülkede yaşamın ayrıntıları ve Türk vatandaşlarının deneyimleri ekrana taşındı.