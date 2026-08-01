Kaliningrad'da tarih ve kültür yolculuğu

A Haber ekranlarında yayınlanan Dünya Şehirleri programında, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki ve ana karasından ayrı konumda bulunan Kaliningrad kenti ekranlara taşındı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, eski adı Königsberg olan şehirde Immanuel Kant'ın mezarının bulunduğu tarihi katedralden Zafer Meydanı'na, Brandenburg Kapısı'ndan savaşın izlerini taşıyan Wrangel Kulesi'ne, Dünya Okyanusu Müzesi'nden Amalienau semtine kadar kentin tarihi ve kültürel mirasını izleyicilerle buluşturdu. Dünyadaki kehribar rezervlerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Kaliningrad'ın botanik bahçeleri, Baltık kıyıları ve Rus mutfağının simgeleri arasında yer alan borş çorbası ile Königsberg marzipanı da programda tanıtılırken, Alman ve Rus kültürünün iç içe geçtiği kentin tarihi, doğal ve gastronomik zenginlikleri ayrıntılarıyla anlatıldı.