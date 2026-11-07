Batı Trakya'nın kalbi Gümülcine'de Osmanlı izleri! Asırlık eserler tarihe meydan okuyor: İşte ecdat mirası
Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Gümülcine, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan camileri, tekkeleri, imaretleri ve tarihi yapılarıyla geçmişin izlerini yaşatıyor. A Haber'in “Dünya Şehirleri” programında muhabir İlhan Tahsin, kentin asırlık mirasını yerinde görüntüledi. Eski Cami'den tarihi Saat Kulesi'ne, Poşpoş Tekkesi'nden Gazi Evrenos İmareti'ne uzanan yolculukta Gümülcine'nin kültürel dokusu ve Batı Trakya Türk azınlığının geçmişten bugüne yaşattığı değerler ekranlara taşındı.