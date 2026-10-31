Sanayinin ve kültürün başkenti: İngiltere'nin kalbi Birmingham'a büyüleyici yolculuk

A Haber'in “Dünya Şehirleri” programı, İngiltere'nin ikinci büyük kenti Birmingham'ı ekranlara taşıdı. Muhabir Alpaslan Düven, Sanayi Devrimi'nin izlerini taşıyan tarihi meydanları, 56 kilometrelik su kanalları, modern kütüphanesi, kuyumcular bölgesi ve Birmingham Merkez Camii'ni yerinde görüntüledi. Türk girişimcilerin gastronomi faaliyetlerinden dünyaca ünlü müzik gruplarına uzanan kent yaşamını da aktaran Düven, Birmingham'ın tarihî mirasıyla çok kültürlü yapısını gözler önüne serdi.