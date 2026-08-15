Manchester'ın kalbinde futbol, sanayi ve müzik: Dünya Şehirleri rotasını İngiltere'ye çevirdi

A Haber'de yayınlanan Dünya Şehirleri programı bu hafta İngiltere'nin kuzeybatısındaki Manchester'ı mercek altına aldı. Sanayi Devrimi'nin beşiği olan şehir; dünyaca ünlü futbol stadyumları, tarihi yapıları, müzeleri, kültürel mirası ve geleneksel lezzetleriyle ekranlara taşındı. Manchester United ve Manchester City'nin stadyumlarından Ulusal Futbol Müzesi'ne, Bilim ve Sanayi Müzesi'nden John Rylands Kütüphanesi'ne uzanan şehir turunda Manchester'ın geçmişi ve bugünü gözler önüne serildi.