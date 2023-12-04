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Canan Barlas ile Gündem - Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?

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Giriş: 04.12.2023 01:03
A Haber’de 3 Aralık 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “2024 seçimlerinde kim, kiminle ittifak yapacak? İsrail’in Gazze katliamına kim dur diyecek? ‘Gazze katliamı’ nereye doğru? İsrail’in Gazze planı ne? Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor? Seçil Erzan kimden, ne kadar para aldı? Kara para ağı nasıl işliyor? Gündemden düşmeyen ‘kara para’ iddialarının aslı ne?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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