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Canan Barlas ile Gündem – BM dünya liderlerinin gündeminde ne var?

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Giriş: 18.09.2023 01:09
A Haber’de 17 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “BM dünya liderlerinin gündeminde ne var? ABD ziyareti neden önemli? ‘Great reset’ ne anlama geliyor? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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