19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Yüzyılın İhaneti FETÖ
Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristlerinin Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultarak kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Peki bu terör örgütü nasıl örgütlendi? Kimler nasıl destek verdi? Dünden bugüne alçak yapının anlatıldığı "Yüzyılın ihaneti FETÖ" belgeselini ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.