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Yüzyılın İhaneti FETÖ

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Giriş: 19.07.2021 01:35
Güncelleme:19.07.2021 01:36
Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristlerinin Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultarak kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Peki bu terör örgütü nasıl örgütlendi? Kimler nasıl destek verdi? Dünden bugüne alçak yapının anlatıldığı "Yüzyılın ihaneti FETÖ" belgeselini ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
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