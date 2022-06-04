05 Haziran 2022, Pazar
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Hegemonya Belgeseli 3. bölüm yayınlandı! ABD neden İsrail'i destekliyor?
A Haber tarafından hazırlanan Hegemonya belgeseli 3. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihin iz bırakan ve açığa çıkmayan olaylarının perde arkası A Haber'deki Hegemonya belgeseli ile aydınlığa kavuşuyor. Hegemonya belgeselinin 3. bölümü A Haber ekranlarında yayınlandı. "ABD, neden kayıtsız koşulsuz İsrail'e destek veriyor?" sorusunun cevabı arandı.