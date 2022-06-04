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Hegemonya Belgeseli 3. bölüm yayınlandı! ABD neden İsrail'i destekliyor?

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Giriş: 04.06.2022 23:38
A Haber tarafından hazırlanan Hegemonya belgeseli 3. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihin iz bırakan ve açığa çıkmayan olaylarının perde arkası A Haber'deki Hegemonya belgeseli ile aydınlığa kavuşuyor. Hegemonya belgeselinin 3. bölümü A Haber ekranlarında yayınlandı. "ABD, neden kayıtsız koşulsuz İsrail'e destek veriyor?" sorusunun cevabı arandı.
Hegemonya Belgeseli 3. bölüm yayınlandı! ABD neden İsrail’i destekliyor?
Hegemonya Belgeseli 3. bölüm yayınlandı! ABD neden İsrail'i destekliyor?
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