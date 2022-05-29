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Hegemonya 2. bölümü ile A Haber'de milyonları ekran başına kilitledi! İşte dünyanın bilinmeyen sırları | Para, güç ve kontrol

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Giriş: 29.05.2022 06:38
Dünyanın bilinmeyenleri insanoğlu tarafından araştırılmaya devam ederken, A Haber Belgesel Kuşağı ile bir kez daha izleyicisini aydınlatıyor. A Haber'de 2. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Hegemonya bir kez daha ezberleri bozmayı başardı. Milyonları ekran başına kilitleyen Hegemonya, bilinmeyen sırların ortaya çıkmasında öncü oldu.
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