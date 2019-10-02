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02.10.2019

Bir Cinayetin Anatomisi - Cemal Kaşıkçı - 02.10.2019

2 Ekim 2018 tarihinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice katledildi. Cinayeti işlediği kesinleşen profesyonel bir ekip, Cemal Kaşıkçı'nın cesedini bile yok etti. Peki bu vahşetin arkasında hangi isimler var? Dünya bu cinayeti nasıl gördü? Türkiye'nin cinayet karşısındaki duruşu, soruşturmaya nasıl yön verdi? Cevaplar A Haber'in hazırladığı 'Bir Cinayetin Anatomisi' belgeselinde... .
Bir Cinayetin Anatomisi - Cemal Kaşıkçı
Bir Cinayetin Anatomisi - Cemal Kaşıkçı
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