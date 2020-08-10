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Batı'nın Soykırımları - 10.08.2020

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Giriş: 10.08.2020 02:27
Güncelleme:10.08.2020 02:31
Sözde Ermeni soykırımını dilinden düşürmeyerek Türkiye'yi hedef alan Batı'nın günah galerisi oldukça kabarık. Ermenileri iç siyaset malzemesi haline getirerek Türkiye'yi zan altında bırakmak isteyen Batı, Libya, Ruanda, Cezayir ve dünyanın dört bir yanında insanlık suçu işledi. İşte Batı'nın soykırımlarını gözler önüne seren belgeselimiz...
Batı'nın soykırımları
Batı'nın soykırımları
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