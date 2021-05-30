Gezi olaylarıyla 2013’te Türkiye yakın tarihin en karanlık saatlerini yaşadı. Gezi Parkı'nda Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından 27 Mayıs 2013'te başlatılan eylem, ülke geneline yayılarak o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Gezi kalkışması masumiyet adı altında en derin ayaklanmaydı. Askerle polisi karşı karşıya getirmek için her yolu denediler. Birileri tek darbeyle yıkılmayan milli iradeye karşı seri saldırılara hazırdı. Birileri 'çevreye duyarlı gençler ağaçları savunuyor' dese de Recep Tayyip Erdoğan meselenin o kadar basit olmadığına uyandırdı. Erdoğan konuşacaktı, oyunu anlatacak ve bozacaktı! Milli ve yerli medya elinden geldiğince millete ne olduğunu anlatmaya çalıştı. İşte Türkiye’nin bağımsızlığını ve birliğini hedef alan o günleri anlatan A Haber’in “Bağımsızlığa Operasyon Gezi” belgeseli…

Türkiye, Gezi olaylarıyla 2013'te yakın tarihin en karanlık saatlerini yaşadı.

Gezi Parkı'nda "Taksim Yayalaştırma Projesi" kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından 27 Mayıs 2013'te başlatılan eylem, ülke geneline yayılarak o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı.

Gezi kalkışması masumiyet adı altında en derin ayaklanmaydı.

Askerle polisi karşı karşıya getirmek için her yolu denediler.

Birileri tek darbeyle yıkılmayan milli iradeye karşı seri saldırılara hazırdı.

Birileri 'çevreye duyarlı gençler ağaçları savunuyor' dese de Recep Tayyip Erdoğan, meselenin o kadar basit olmadığına uyandırdı.

Başkan Erdoğan konuşacaktı, oyunu anlatacak ve bozacaktı!

Milli ve yerli medya elinden geldiğince millete ne olduğunu anlatmaya çalıştı.

İşte Türkiye'nin bağımsızlığını ve birliğini hedef alan o günleri anlatan A Haber'in "Bağımsızlığa Operasyon Gezi" belgeseli…