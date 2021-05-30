30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Belgesel Kuşağı Videoları Bağımsızlığa Operasyon 'Gezi' Belgeseli | A HABER ÖZEL | Gezi olayları nedir?

Bağımsızlığa Operasyon 'Gezi' Belgeseli | A HABER ÖZEL | Gezi olayları nedir? - 29.05.2021

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2021 01:59
Güncelleme:30.05.2021 02:08
Gezi olaylarıyla 2013’te Türkiye yakın tarihin en karanlık saatlerini yaşadı. Gezi Parkı'nda Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından 27 Mayıs 2013'te başlatılan eylem, ülke geneline yayılarak o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Gezi kalkışması masumiyet adı altında en derin ayaklanmaydı. Askerle polisi karşı karşıya getirmek için her yolu denediler. Birileri tek darbeyle yıkılmayan milli iradeye karşı seri saldırılara hazırdı. Birileri 'çevreye duyarlı gençler ağaçları savunuyor' dese de Recep Tayyip Erdoğan meselenin o kadar basit olmadığına uyandırdı. Erdoğan konuşacaktı, oyunu anlatacak ve bozacaktı! Milli ve yerli medya elinden geldiğince millete ne olduğunu anlatmaya çalıştı. İşte Türkiye’nin bağımsızlığını ve birliğini hedef alan o günleri anlatan A Haber’in “Bağımsızlığa Operasyon Gezi” belgeseli…

Türkiye, Gezi olaylarıyla 2013'te yakın tarihin en karanlık saatlerini yaşadı.

Gezi Parkı'nda "Taksim Yayalaştırma Projesi" kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından 27 Mayıs 2013'te başlatılan eylem, ülke geneline yayılarak o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı.

Gezi kalkışması masumiyet adı altında en derin ayaklanmaydı.

Askerle polisi karşı karşıya getirmek için her yolu denediler.

Birileri tek darbeyle yıkılmayan milli iradeye karşı seri saldırılara hazırdı.

Birileri 'çevreye duyarlı gençler ağaçları savunuyor' dese de Recep Tayyip Erdoğan, meselenin o kadar basit olmadığına uyandırdı.

Başkan Erdoğan konuşacaktı, oyunu anlatacak ve bozacaktı!

Milli ve yerli medya elinden geldiğince millete ne olduğunu anlatmaya çalıştı.

İşte Türkiye'nin bağımsızlığını ve birliğini hedef alan o günleri anlatan A Haber'in "Bağımsızlığa Operasyon Gezi" belgeseli…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bağımsızlığa Operasyon 'Gezi' Belgeseli
Bağımsızlığa Operasyon 'Gezi' Belgeseli
Millete ilk darbe
Millete ilk darbe
27 Nisan E-Muhtıra
27 Nisan E-Muhtıra
27 Nisan E-Muhtıra
27 Nisan E-Muhtıra
A Haber “Yakın Tarih” belgeseli
A Haber “Yakın Tarih” belgeseli
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Belgeseli
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Belgeseli
12 Mart Belgeseli
12 Mart Belgeseli
A Haber ­| 'Son Yüzyıl' Belgeseli
A Haber ­| 'Son Yüzyıl' Belgeseli
Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat Belgeseli
Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat Belgeseli
PKK katliamları ­| A Haber belgeseli
PKK katliamları ­| A Haber belgeseli
Kırılma Noktası
Kırılma Noktası
Yargı ve Siyaset
Yargı ve Siyaset
Daha Fazla Video Göster